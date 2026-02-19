Acidente - Reprodução

AcidenteReprodução

Publicado 19/02/2026 14:51

São Pedro da Aldeia - Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (19) na Via Lagos, no sentido São Pedro da Aldeia. A ocorrência foi percebida por motoristas que trafegavam pela rodovia durante o período da manhã.



Até o momento, não há informações oficiais sobre a existência de feridos nem sobre as causas do acidente. O caso foi registrado e segue sob acompanhamento das autoridades responsáveis.



De acordo com a CCR ViaLagos, concessionária que administra a via, a RJ-124 apresenta tráfego intenso na pista sentido Rio de Janeiro, porém sem retenção, entre o km 57 e o km 0. Ainda segundo a concessionária, o aumento no fluxo de veículos ocorre em razão do retorno do Carnaval.



Motoristas que utilizam a Via Lagos devem manter atenção redobrada ao passar pelo trecho, respeitar a sinalização e acompanhar possíveis atualizações sobre as condições do trânsito ao longo do dia.