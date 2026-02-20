Fiscalização ambiental - Ascom

Publicado 20/02/2026 15:48

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, intensificou a fiscalização ambiental durante o período de Carnaval, ampliando as ações que já vinham sendo realizadas ao longo do verão. As equipes atuaram diariamente na Lagoa de Araruama, com foco no ordenamento e na segurança de moradores e visitantes durante os dias de maior movimento.



A operação é fruto de uma ação conjunta entre a Guarda Ambiental e a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil e segue até este domingo (22). O trabalho reforça o compromisso do município com a preservação ambiental e a organização dos espaços públicos durante a folia.



Além do monitoramento na lagoa, a força-tarefa ampliou o ordenamento lagunar e a fiscalização nas praias e áreas públicas, incluindo o controle do uso de churrasqueiras em locais proibidos. A atuação integrada teve como objetivo manter a tranquilidade dos banhistas e a organização da cidade em um período de grande fluxo.



O secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, destacou a importância da parceria entre os órgãos. “Estamos trazendo mais segurança para o banhista e para toda a população. Foi uma parceria formidável com a Capitania dos Portos, com atuação firme e responsável. Seguimos até o final desta semana com fiscalização intensificada”, afirmou.



Durante a operação, foram realizadas abordagens com caráter orientativo e preventivo na Praia do Sudoeste, Praia do Roberto Marinho, Praia da Pitória, Praia do Sol e Praia do Balneário, reforçando as regras de uso dos espaços e a proteção do meio ambiente em São Pedro da Aldeia.