Publicado 21/02/2026 17:27

São Pedro da Aldeia - Com atuação integrada, presença ostensiva nas ruas e respostas rápidas às ocorrências, o Carnaval de São Pedro da Aldeia foi marcado por segurança, organização e tranquilidade para moradores e visitantes.



A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública divulgou o balanço das ações realizadas ao longo dos cinco dias de folia, período em que o município manteve o ordenamento urbano e reforçou a prevenção em pontos estratégicos da cidade. As operações integraram o Plano Verão de Segurança, que segue até este domingo (22).



O esquema especial contou com a mobilização da Guarda Civil Municipal, incluindo os grupamentos ROMU e Patrulha Maria da Penha, da Vigilância Municipal, Fiscalização de Posturas e Defesa Civil. As equipes estiveram posicionadas nos principais pontos de concentração de público, com apoio da Polícia Militar e demais órgãos parceiros.



Entre as ocorrências registradas, na segunda-feira (16) a Vigilância Municipal realizou o acolhimento e a proteção de uma criança de seis anos que estava desacompanhada. Após buscas, a equipe localizou os responsáveis e garantiu o retorno seguro à família. Já na terça-feira (17), uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar conteve dois princípios de briga, evitando que as situações se agravassem.



Na quarta-feira de Cinzas (18), a Patrulha Maria da Penha (PMP) da Guarda Civil Municipal atendeu uma ocorrência de violência doméstica comunicada pela própria vítima. O autor foi localizado, conduzido à 125ª DP e, posteriormente, à 127ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada para um local seguro.



Além do atendimento às ocorrências, a PMP realizou ações de conscientização e prevenção em blocos da Praia da Pitória e nos arredores da Casa do Artesão, em atuação conjunta com a Polícia Militar e o Conselho Comunitário de Segurança. Durante todo o Carnaval 2026, o grupamento esteve presente na base móvel instalada na Praça Agenor Santos, fortalecendo o enfrentamento à violência doméstica. No período, foram contabilizados 31 atendimentos telefônicos de orientação, quatro atendimentos emergenciais, um caso de descumprimento de medida protetiva e uma prisão em flagrante por violência doméstica.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou o resultado das ações. “O período foi marcado por forte atuação preventiva e integrada, com respostas rápidas e efetivas, garantindo um Carnaval mais seguro e organizado para todos. Nós seguiremos atuando de forma contínua, com foco no ordenamento urbano, na prevenção e na proteção da população, valorizando a integração entre as forças de segurança e os demais órgãos municipais”, afirmou.