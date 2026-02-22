Janderson foi baleadoReprodução
Segundo testemunhas, vários disparos foram feitos e quatro pessoas foram atingidas. Inicialmente, havia a informação de que a vítima teria mandado de prisão em aberto, o que não foi confirmado.
De acordo com dados apurados, ele possuía cinco registros por tráfico de drogas e também era apontado por envolvimento com o tráfico na localidade. Os feridos foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar da região.
A investigação está a cargo da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, que apura a autoria e a motivação do crime.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.