Prefeito Fábio do Pastel entrega as obras de revitalização da Escola Municipal Rubem Arruda CâmaraAscom

Publicado 23/02/2026 17:19

São Pedro da Aldeia - O prefeito Fábio do Pastel entregou, nesta segunda-feira (23), as obras de revitalização da Escola Municipal Rubem Arruda Câmara, localizada no bairro Morro do Milagre, em São Pedro da Aldeia. A unidade atende atualmente 331 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.



As intervenções incluíram a construção de novos banheiros adaptados para crianças pequenas, revisão completa das instalações elétricas e hidráulicas, substituição de pisos e pintura geral. Também foram realizadas melhorias nas áreas externas, como o pátio e o entorno da escola. Todas as obras foram executadas com recursos próprios do município.



Inaugurada em 2002, a escola conta com cerca de 60 funcionários e tem papel relevante na formação educacional de crianças da comunidade. A entrega da revitalização foi acompanhada por profissionais da educação, alunos e familiares, que destacaram os impactos positivos das melhorias na rotina escolar.



A ação integra um conjunto de iniciativas voltadas à melhoria da infraestrutura da rede municipal de ensino, com foco na valorização do ambiente educacional e na ampliação da qualidade oferecida aos estudantes.



De acordo com a prefeitura, o objetivo é garantir mais conforto, segurança e melhores condições de ensino para alunos, professores e demais profissionais que atuam na unidade escolar.