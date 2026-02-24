Super Bom Supermercado - Reprodução

Super Bom SupermercadoReprodução

Publicado 24/02/2026 14:05

São Pedro da Aldeia - Na tarde desta segunda-feira (23), um homem foi preso em flagrante após furtar bebidas alcoólicas de um supermercado às margens da RJ-140, no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia. A ocorrência foi registrada por volta das 12h20.

De acordo com informações da equipe policial, os agentes foram acionados e se dirigiram ao Super Bom Supermercado, onde fizeram contato com o solicitante, que atua como segurança do local. Ele relatou ter flagrado o suspeito no interior do mercado com três garrafas de bebidas alcoólicas, sem efetuar o pagamento.

Os itens subtraídos foram uma garrafa de whisky Johnnie Walker Black, uma de gin Tanqueray e uma de whisky Bulleit Bourbon. O homem, identificado pelas iniciais F.G.B., confessou o furto no local.

As partes foram encaminhadas à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e, posteriormente, à Delegacia de Atendimento à Mulher, em Cabo Frio, central de flagrantes do dia, onde a autoridade policial de plantão realizou a autuação em flagrante por furto. O acusado permaneceu preso e foi custodiado na 126ª DP de Cabo Frio.

As bebidas foram apreendidas e devolvidas ao representante do supermercado.