Super Bom SupermercadoReprodução
Furto de bebidas em supermercado termina com prisão em São Pedro da Aldeia
Suspeito foi detido após ser flagrado pela segurança do estabelecimento; mercadorias foram recuperadas
Furto de bebidas em supermercado termina com prisão em São Pedro da Aldeia
Suspeito foi detido após ser flagrado pela segurança do estabelecimento; mercadorias foram recuperadas
Projeto Vida Longa amplia e fortalece o cuidado integral à população idosa em São Pedro da Aldeia
A iniciativa terá continuidade nos dias 3 de março, às 9h30, na ESF Praia Linda, e em 9 de março, às 9h, novamente na ESF Parque Arruda
Prefeitura entrega obras de revitalização de escola no Morro do Milagre, em São Pedro da Aldeia
Escola Municipal Rubem Arruda Câmara recebeu melhorias estruturais para atender alunos da Educação Infantil e do Fundamental I
São Pedro da Aldeia abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
São oferecidas vagas para Auxiliar em Operações Logísticas, Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais, Almoxarife e Pintor de Edificações
Homem é executado a tiros em São Pedro da Aldeia
Vítima foi identificada como Janderson; três pessoas também ficaram feridas na ocorrência
São Pedro da Aldeia divulga balanço do Carnaval 2026
Atuação integrada das forças municipais garantiu ordenamento urbano, prevenção e atendimento às ocorrências durante os cinco dias de folia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.