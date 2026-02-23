Projeto Vida Longa - Ascom

Projeto Vida Longa Ascom

Publicado 23/02/2026 18:16

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia promoveu mais uma edição do Projeto Vida Longa, oferecendo atendimento, orientações e atividades voltadas à promoção da saúde, autonomia e qualidade de vida da população com 60 anos ou mais. Desta vez, a ação foi realizada na ESF Parque Arruda. Desenvolvida pela Atenção Primária à Saúde (APS), em parceria com a Coordenação da Saúde da Pessoa Idosa, a iniciativa terá continuidade nos dias 3 de março, às 9h30, na ESF Praia Linda, e em 9 de março, às 9h, novamente na ESF Parque Arruda.



A secretária adjunta da Atenção Primária à Saúde, Jaqueline Tinoco, falou sobre a iniciativa. “O Projeto Vida Longa reafirma o compromisso do município com a valorização da pessoa idosa, promovendo cuidado humanizado, fortalecimento de vínculos e incentivo ao envelhecimento saudável”, comentou.



A atividade no Parque Arruda, sob coordenação de Fernanda Rocha Feio de Carvalho, reuniu profissionais da unidade e parceiros em uma programação diversificada. Foram oferecidos aos idosos do território cuidados em saúde, arte-terapia, oficinas de artesanato, musicoterapia e orientações nutricionais, com apresentação de receitas saudáveis.



Participaram da ação a Enfermeira Daiana Medeiros Ponto Focal APS, a enfermeira Rosimere Botelho e os profissionais Mariza Borges, Patrícia Souza, Nelson Abrantes e Alessandra Fagundes, além da professora da Universidade Veiga de Almeida e nutricionista, Geani Marins, e da responsável pelas oficinas de artesanato e arteterapia, Érica Rodriguez.



A usuária Claudia Marcia destacou a importância da iniciativa para a comunidade e o sentimento de acolhimento proporcionado pela equipe. “Fomos lembrados e acolhidos com carinho no Parque Arruda, me senti amada”, afirmou.



A ação é fundamentada na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e tem como objetivo promover, recuperar e manter a autonomia e a independência das pessoas com 60 anos ou mais. O projeto prioriza a atenção integral, a manutenção da funcionalidade, o estímulo ao envelhecimento ativo, a prevenção de doenças e a promoção da saúde.



Os responsáveis pelo projeto informam que, para participar da atividade do dia 9 de março, na ESF Parque Arruda, é necessário levar um cabo de vassoura.