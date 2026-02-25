Preso por violência domésticaAscom
Homem é preso por violência doméstica com agressões durante a gestação em São Pedro da Aldeia
Ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha após acionamento do Conselho Tutelar
Homem é preso por violência doméstica com agressões durante a gestação em São Pedro da Aldeia
Ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha após acionamento do Conselho Tutelar
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Fábio do Pastel entrega nova sede da EMESPP e amplia educação inclusiva
Cerimônia reuniu secretariado, vereadores e representante do Governo do Estado. também foi entregue a nova Sala de Recursos que será polo para uso das demais unidades escolares
São Pedro da Aldeia recebe Ônibus Lilás com atendimento gratuito e orientação para mulheres
Ação acontece nesta quinta-feira (26), na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, das 10h às 15h, e oferecerá serviços gratuitos, orientação jurídica e esclarecimentos sobre direitos
Ex-vereadora de Búzios é presa em investigação sobre rachadinha
Gladys Nunes foi alvo de operação do GAECO por suposto esquema na Câmara entre 2017 e 2020; ao ser detida, xingou o prefeito Alexandre Martins de vagabundo e alegou perseguição política
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.