Preso por violência domésticaAscom

Publicado 25/02/2026 17:09

São Pedro da Aldeia - A Guarda Civil Municipal realizou a prisão de um homem suspeito de violência doméstica em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, durante atendimento feito pela Patrulha Maria da Penha.

A equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar após a vítima relatar agressões físicas e ameaças, inclusive durante o período gestacional. No local, a mãe da vítima, que acompanhava o atendimento, também informou ter sido ameaçada. Os agentes constataram sinais aparentes de lesões na vítima.

As vítimas e o autor foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) para o registro da ocorrência. Em seguida, todos foram levados à 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde o homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Ele permanece à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a importância da atuação integrada no enfrentamento à violência. Segundo ele, a prevenção e o combate à violência doméstica exigem trabalho conjunto entre os órgãos, escuta qualificada, encaminhamentos responsáveis e medidas efetivas para interromper o ciclo de agressões. “Violência não é assunto privado. É crime, é violação de direitos e precisa ser combatida com firmeza, rede ativa e presença do poder público”, afirmou.

O Disque Patrulha Maria da Penha funciona 24 horas pelo telefone (22) 99944-6157, com atendimento por ligações e mensagens. Vítimas de violência também podem acionar o número 180. O anonimato é garantido em todos os canais de contato.