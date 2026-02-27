Defesa Civil atende ocorrências provocadas pelas fortes chuvas - Ascom

Defesa Civil atende ocorrências provocadas pelas fortes chuvas Ascom

Publicado 27/02/2026

São Pedro da Aldeia - A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia está em estado de alerta e realiza o monitoramento contínuo em todo o município, atendendo às ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região, com prioridade para as áreas consideradas de maior risco.

O acumulado de chuva nas últimas 24 horas ultrapassa 100mm no município.

Os agentes aldeenses, acompanhados pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, o secretário adjunto da pasta, José Renato Alves, o coordenador da Defesa Civil, Luiz Alberto, e as Secretarias Municipais de apoio estão todos mobilizados.

Até o momento, o órgão foi acionado para oito ocorrências de alagamentos nos bairros Baixo Grande, Balneário, Praia do Sudoeste, São João, Recando do Sol, Flexeira e Nova São Pedro. Há registro de uma pessoa desalojada.

A equipe aldeense pode ser acionada pelo número de emergência 199 ou por meio do Pedrinho, no WhatsApp (22) 99776 0633.