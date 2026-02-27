Defesa Civil atende ocorrências provocadas pelas fortes chuvas Ascom
Defesa Civil de São Pedro da Aldeia registra ocorrências após fortes chuvas
O acumulado de chuva nas últimas 24 horas ultrapassa 100mm no município
Defesa Civil de São Pedro da Aldeia registra ocorrências após fortes chuvas
O acumulado de chuva nas últimas 24 horas ultrapassa 100mm no município
Anúncio de concurso da Câmara de São Pedro da Aldeia provoca clima de tensão entre vereadores
Pedro Abreu mira gestão do presidente do legislativo, Jean Pierre, e promete pedido de informações sobre mais de 200 cargos na Casa
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Homem é preso por violência doméstica com agressões durante a gestação em São Pedro da Aldeia
Ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha após acionamento do Conselho Tutelar
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.