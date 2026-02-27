Homem com mandado de prisão é detido - Reprodução

Publicado 27/02/2026 18:20

São Pedro da Aldeia - Um homem com mandado de prisão por tráfico foi detido por agentes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRV), em Boa Esperança, Rio Bonito.



Os policiais receberam informações, por meio de cooperação entre a Polícia Federal e o CPRV, de que Maurício da Silva Henriques, conhecido como Lindberg, teria embarcado em um ônibus em São Pedro da Aldeia com destino a Niterói.



Com base nos dados repassados, os policiais aguardaram a passagem do coletivo em frente ao posto do CPRV e realizaram a abordagem.



Segundo a ocorrência, o homem possuía duas anotações por tráfico de drogas e um mandado de prisão pelo mesmo crime. Ele foi conduzido à 119ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.