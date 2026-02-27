Homem com mandado de prisão é detido Reprodução
Os policiais receberam informações, por meio de cooperação entre a Polícia Federal e o CPRV, de que Maurício da Silva Henriques, conhecido como Lindberg, teria embarcado em um ônibus em São Pedro da Aldeia com destino a Niterói.
Com base nos dados repassados, os policiais aguardaram a passagem do coletivo em frente ao posto do CPRV e realizaram a abordagem.
Segundo a ocorrência, o homem possuía duas anotações por tráfico de drogas e um mandado de prisão pelo mesmo crime. Ele foi conduzido à 119ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.
