Execução sob viadutoReprodução

Publicado 01/03/2026 11:50

São Pedro da Aldeia - Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi executado com diversos disparos na madrugada deste sábado (28), no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu embaixo de um viaduto da localidade. Segundo informações iniciais, a vítima utilizava tornozeleira eletrônica no momento da execução.

Equipes da PM e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro estiveram no local para atender a ocorrência. Após o isolamento da área, foi realizada perícia técnica.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio (IML), onde passará por exames.

O caso foi registrado na 125ª DP, que ficará responsável pelas investigações para apurar autoria e motivação do crime.