Execução sob viadutoReprodução
Execução sob viaduto assusta moradores em São Pedro da Aldeia
Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros na madrugada deste sábado (28); caso está sob investigação
Execução sob viaduto assusta moradores em São Pedro da Aldeia
Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros na madrugada deste sábado (28); caso está sob investigação
Mesmo em férias, Dr. Serginho coordena gabinete de crise após temporal em Cabo Frio
Prefeito monitora ocorrências on-line, mobiliza mais de 70 equipamentos e pode antecipar retorno caso cenário piore
Homem com mandado de prisão por tráfico é detido após embarcar em ônibus de São Pedro
Suspeito foi interceptado durante abordagem na RJ-124 e encaminhado à 119ª DP em Rio Bonito
Defesa Civil de São Pedro da Aldeia registra ocorrências após fortes chuvas
O acumulado de chuva nas últimas 24 horas ultrapassa 100mm no município
Anúncio de concurso da Câmara de São Pedro da Aldeia provoca clima de tensão entre vereadores
Pedro Abreu mira gestão do presidente do legislativo, Jean Pierre, e promete pedido de informações sobre mais de 200 cargos na Casa
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.