Casamento - Reprodução

CasamentoReprodução

Publicado 02/03/2026 13:56

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia encerra na próxima segunda-feira (9) as inscrições para o Casamento Comunitário 2026. Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a ação tem como intuito oficializar a união de forma gratuita.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), respeitando os horários de atendimento de cada unidade.

O programa é destinado exclusivamente a moradores do município. No ato da inscrição, é necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) e um telefone ativo para contato. A cerimônia será conduzida por juiz de paz, e o local e a data serão divulgados posteriormente.

Os interessados devem apresentar documentos originais e cópias conforme o estado civil, além de indicar duas testemunhas com documentação regular. As vagas são limitadas.