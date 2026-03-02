CasamentoReprodução
Inscrições para o Casamento Comunitário 2026 em São Pedro da Aldeia terminam na próxima segunda (9)
Casais podem se inscrever gratuitamente nos CRAS e no CREAS da cidade; vagas são limitadas
Inscrições para o Casamento Comunitário 2026 em São Pedro da Aldeia terminam na próxima segunda (9)
Casais podem se inscrever gratuitamente nos CRAS e no CREAS da cidade; vagas são limitadas
Prefeita de Araruama enquadra 84% dos professores e concede reajuste salarial
Gestão de Daniela Soares (PL) garante avanço de até 50% na carreira docente e anuncia aumento de 5,4% para ativos, contratados e inativos
Execução sob viaduto assusta moradores em São Pedro da Aldeia
Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros na madrugada deste sábado (28); caso está sob investigação
Mesmo em férias, Dr. Serginho coordena gabinete de crise após temporal em Cabo Frio
Prefeito monitora ocorrências on-line, mobiliza mais de 70 equipamentos e pode antecipar retorno caso cenário piore
Homem com mandado de prisão por tráfico é detido após embarcar em ônibus de São Pedro
Suspeito foi interceptado durante abordagem na RJ-124 e encaminhado à 119ª DP em Rio Bonito
Defesa Civil de São Pedro da Aldeia registra ocorrências após fortes chuvas
O acumulado de chuva nas últimas 24 horas ultrapassa 100mm no município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.