Vítima é atendida após queda causada por impacto.Reprodução

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um homem foi atropelado na região da Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, na noite desta terça-feira (31). O acidente aconteceu enquanto a vítima descia a ponte de bicicleta no sentido do centro da cidade.

De acordo com o relato do próprio ciclista, uma moto seguia na contramão em direção à Ponta do Ambrósio, com um passageiro na garupa e uma caixa térmica nas costas do condutor. Houve uma colisão frontal entre os veículos, e o homem acabou sendo atingido.

Após o impacto, a vítima ficou caída no asfalto até receber ajuda de pessoas que estavam próximas ao local. Ainda segundo o relato, o motociclista deixou a área logo após o acidente, acompanhado do passageiro.
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Populares prestam auxílio à vítima no local. - Reprodução
Motociclista trafegava na contramão no momento da colisão. - Reprodução
Vítima é atendida após queda causada por impacto. - Reprodução