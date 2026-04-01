Vítima é atendida após queda causada por impacto. - Reprodução

Vítima é atendida após queda causada por impacto.Reprodução

Publicado 01/04/2026 12:53

São Pedro da Aldeia - Um homem foi atropelado na região da Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, na noite desta terça-feira (31). O acidente aconteceu enquanto a vítima descia a ponte de bicicleta no sentido do centro da cidade.



De acordo com o relato do próprio ciclista, uma moto seguia na contramão em direção à Ponta do Ambrósio, com um passageiro na garupa e uma caixa térmica nas costas do condutor. Houve uma colisão frontal entre os veículos, e o homem acabou sendo atingido.



Após o impacto, a vítima ficou caída no asfalto até receber ajuda de pessoas que estavam próximas ao local. Ainda segundo o relato, o motociclista deixou a área logo após o acidente, acompanhado do passageiro.