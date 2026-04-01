Vítima é atendida após queda causada por impacto.Reprodução
De acordo com o relato do próprio ciclista, uma moto seguia na contramão em direção à Ponta do Ambrósio, com um passageiro na garupa e uma caixa térmica nas costas do condutor. Houve uma colisão frontal entre os veículos, e o homem acabou sendo atingido.
Após o impacto, a vítima ficou caída no asfalto até receber ajuda de pessoas que estavam próximas ao local. Ainda segundo o relato, o motociclista deixou a área logo após o acidente, acompanhado do passageiro.
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