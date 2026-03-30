De acordo com a ocorrência, a equipe foi acionada por moradores por meio do telefone 153. - Reprodução

De acordo com a ocorrência, a equipe foi acionada por moradores por meio do telefone 153. Reprodução

Publicado 30/03/2026 14:29

São Pedro da Aldeia - A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia prendeu em flagrante um homem suspeito de furto na quarta-feira (25), no bairro Nova São Pedro.

De acordo com a ocorrência, a equipe foi acionada por moradores por meio do telefone 153. Ao chegar ao local, os agentes identificaram um indivíduo em atitude suspeita próximo a uma bicicleta. Ao perceber a presença da guarnição, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e abordado.

Durante a revista, os agentes encontraram com o suspeito um simulacro de arma de fogo e uma faca. Ainda segundo a equipe, ele também estava com uma motocicleta que, após consulta aos sistemas, apresentou registro de roubo.

O homem, que afirmou ser morador do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), junto com o material apreendido e o veículo recuperado. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia de área, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Pinheiro, comentou a ação da equipe.

“A Guarda Civil Municipal segue atuando na preservação da ordem e segurança do nosso município, graças ao empenho dos valorosos homens e mulheres da corporação, que atuam dia e noite em parceria com as demais instituições de segurança. Nossos parabéns e gratidão aos nossos guerreiros pelo comprometimento e dedicação no cumprimento do dever”, afirmou.