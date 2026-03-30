De acordo com a ocorrência, a equipe foi acionada por moradores por meio do telefone 153. Reprodução
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"O objetivo nosso é aprender e levar experiências daqui para que a gente possa avançar cada vez mais em tecnologia em Araruama. Esse é o meu maior desafio lá", disse Daniela Soares
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