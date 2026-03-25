A ação é aberta ao público e não exige agendamento prévio. - Reprodução

A ação é aberta ao público e não exige agendamento prévio.Reprodução

Publicado 25/03/2026 15:21

São Pedro da Aldeia - Moradores do bairro São Mateus, em São Pedro da Aldeia, terão uma oportunidade de resolver pendências e acessar serviços sociais sem precisar sair da região. O CRAS Gelson Pinheiro promove, nesta sexta-feira (27), uma ação descentralizada com atendimentos gratuitos na Escola Municipalizada Paulo Roberto Marinho.



O atendimento acontece das 9h às 15h e inclui orientação sobre programas sociais, atualização e inscrição no Cadastro Único, além de encaminhamentos e atendimentos individualizados, de acordo com a necessidade de cada família.



A proposta é levar os serviços até quem mais precisa. A iniciativa faz parte de um cronograma da Secretaria de Assistência Social para ampliar o acesso da população, especialmente em bairros mais afastados. Além dos atendimentos, a programação também inclui uma palestra sobre enfrentamento à violência contra a mulher, conduzida pela equipe da Patrulha Maria da Penha. O encontro vai orientar sobre como agir em situações de violência e quais canais de denúncia estão disponíveis.



A ação é aberta ao público e não exige agendamento prévio. Para quem precisa de apoio ou informações sobre benefícios sociais, é uma chance de resolver tudo mais perto de casa.

Para quem precisa de apoio ou informações sobre benefícios sociais, é uma chance de resolver tudo mais perto de casa. Reprodução