Novo número já está disponível para dúvidas e orientações. - Reprodução/

Novo número já está disponível para dúvidas e orientações.Reprodução/

Publicado 24/03/2026 16:46

São Pedro da Aldeia - O atendimento do Procon de São Pedro da Aldeia ganhou um novo caminho direto com o consumidor e agora cabe no bolso. O órgão passou a operar com um novo número de WhatsApp, que já está disponível para quem precisa tirar dúvidas sem sair de casa.



A partir de agora, moradores devem entrar em contato pelo número (22) 99705-8003, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O canal permite o envio de mensagens de texto e imagens, facilitando o atendimento inicial e a orientação ao público.



A proposta é agilizar o acesso à informação e evitar deslocamentos desnecessários. Segundo a direção do órgão, o WhatsApp atua como uma triagem rápida, ajudando o consumidor a entender melhor seu caso antes de procurar atendimento presencial.



Apesar da praticidade, é importante ficar atento, pois o canal não realiza abertura de reclamações formais. Esse tipo de atendimento continua sendo feito exclusivamente de forma presencial, na sede do Procon, que fica na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum.



A mudança já está em vigor e deve facilitar o dia a dia de quem busca orientação sobre direitos do consumidor na cidade.

Procon de São Pedro da Aldeia atualiza número de atendimento via WhatsApp. Reprodução/