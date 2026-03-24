Novo número já está disponível para dúvidas e orientações.Reprodução/
A partir de agora, moradores devem entrar em contato pelo número (22) 99705-8003, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O canal permite o envio de mensagens de texto e imagens, facilitando o atendimento inicial e a orientação ao público.
A proposta é agilizar o acesso à informação e evitar deslocamentos desnecessários. Segundo a direção do órgão, o WhatsApp atua como uma triagem rápida, ajudando o consumidor a entender melhor seu caso antes de procurar atendimento presencial.
Apesar da praticidade, é importante ficar atento, pois o canal não realiza abertura de reclamações formais. Esse tipo de atendimento continua sendo feito exclusivamente de forma presencial, na sede do Procon, que fica na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum.
A mudança já está em vigor e deve facilitar o dia a dia de quem busca orientação sobre direitos do consumidor na cidade.
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