O suspeito foi detido no local e encaminhado para a delegacia de São Pedro da Aldeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. - Reprodução/

O suspeito foi detido no local e encaminhado para a delegacia de São Pedro da Aldeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.Reprodução/

Publicado 24/03/2026 15:37

São Pedro da Aldeia - Um policial civil de folga prendeu um homem armado com uma faca e recuperou um carro roubado na manhã desta segunda-feira (23), em São Pedro da Aldeia.



De acordo com a Polícia Civil, o agente seguia para uma academia quando foi informado sobre a situação. Ao perceber um homem em atitude considerada suspeita, decidiu realizar a abordagem.



Durante a ação, o policial contou com o apoio de um cabo da Marinha do Brasil que estava nas proximidades. Juntos, eles conseguiram conter o suspeito sem que houvesse feridos.



Após a verificação, foi constatado que o veículo que estava com o homem era produto de roubo. Com ele, também foi encontrada uma faca, que teria sido utilizada na prática do crime.



O suspeito foi detido no local e encaminhado para a delegacia de São Pedro da Aldeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.



A ocorrência foi registrada como recuperação de veículo roubado e porte de arma branca. O caso segue sob investigação.

