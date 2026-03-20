Segundo testemunhas, o veículo teria perdido o controle após o pneu estourar, provocando a queda na pista.Reprodução

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta deixou uma mulher morta e um homem ferido na manhã desta quinta-feira (19), na RJ-140, em São Pedro da Aldeia.

Segundo testemunhas, o veículo teria perdido o controle após o pneu estourar, provocando a queda na pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas foram socorridas com vida. A mulher foi encaminhada em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O homem que também estava na moto foi levado para o hospital com ferimentos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Um vídeo feito logo após o ocorrido mostra a moto caída na via e manchas de sangue no asfalto, ao lado do capacete.

As circunstâncias do caso devem ser investigadas pelas autoridades competentes.
 
 
 
 
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