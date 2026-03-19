Acúmulo de sujeira nas ruas gera revolta entre moradores da cidade. - Reprodução

Acúmulo de sujeira nas ruas gera revolta entre moradores da cidade.Reprodução

Publicado 19/03/2026 14:28

São Pedro da Aldeia - A situação das ruas no entorno do bairro Jardim Primavera, em São Pedro da Aldeia, tem gerado revolta entre moradores. Após as últimas chuvas, vias próximas ao colégio do bairro seguem com grande acúmulo de areia e lixo, sem que serviços de limpeza tenham sido realizados.



Segundo relatos, o problema persiste há dias e tem dificultado a circulação de pedestres e veículos. A ausência de uma operação de limpeza pós-chuva é apontada como um dos principais fatores para o cenário, que se repete em diferentes pontos da região.



Além da areia espalhada pelas ruas, moradores também denunciam o acúmulo de resíduos, o que aumenta a preocupação com saúde pública e possíveis alagamentos em novos períodos de chuva.



A cobrança é para que o poder público intensifique os serviços de limpeza urbana nos bairros afetados, principalmente após temporais, evitando que o problema se agrave e cause mais transtornos à população.



O Portal RC24h entrou em contato com a prefeitura e aguarda um posicionamento sobre o caso.