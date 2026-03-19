Acúmulo de sujeira nas ruas gera revolta entre moradores da cidade.Reprodução
Segundo relatos, o problema persiste há dias e tem dificultado a circulação de pedestres e veículos. A ausência de uma operação de limpeza pós-chuva é apontada como um dos principais fatores para o cenário, que se repete em diferentes pontos da região.
Além da areia espalhada pelas ruas, moradores também denunciam o acúmulo de resíduos, o que aumenta a preocupação com saúde pública e possíveis alagamentos em novos períodos de chuva.
A cobrança é para que o poder público intensifique os serviços de limpeza urbana nos bairros afetados, principalmente após temporais, evitando que o problema se agrave e cause mais transtornos à população.
O Portal RC24h entrou em contato com a prefeitura e aguarda um posicionamento sobre o caso.
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