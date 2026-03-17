Suspeito foi localizado pela Guarda Civil Municipal após denúncia de moradores. - Reprodução

Suspeito foi localizado pela Guarda Civil Municipal após denúncia de moradores.Reprodução

Publicado 17/03/2026 14:18

São Pedro da Aldeia - Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (16) após tentar furtar uma porta de alumínio na Rua Arnaldo Santos, no Centro de São Pedro da Aldeia.



De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada por populares por volta das 7h para verificar a ocorrência de furto no local. Após o chamado, os agentes iniciaram buscas nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois.



O homem, identificado como W. B. R., natural do município de Macaé, foi abordado ainda em posse da porta de alumínio que havia sido furtada. O material foi recuperado pela equipe.



Diante da situação, o suspeito foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde o caso foi registrado. Após análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem pelo crime de furto tentado.



O secretário responsável pela pasta de segurança destacou a importância do patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Civil Municipal. Segundo ele, a rápida atuação dos agentes foi fundamental para o desfecho da ocorrência.



“Hoje logo cedo pela manhã, graças ao patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal, conseguimos prender em flagrante o autor de uma tentativa de furto na cidade. Isso mostra a importância da presença constante das nossas equipes nas ruas. Parabéns aos agentes da GCM pela rapidez e pelo compromisso com a segurança da população de São Pedro da Aldeia”, afirmou.

