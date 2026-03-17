Suspeito foi localizado pela Guarda Civil Municipal após denúncia de moradores.Reprodução
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada por populares por volta das 7h para verificar a ocorrência de furto no local. Após o chamado, os agentes iniciaram buscas nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois.
O homem, identificado como W. B. R., natural do município de Macaé, foi abordado ainda em posse da porta de alumínio que havia sido furtada. O material foi recuperado pela equipe.
Diante da situação, o suspeito foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde o caso foi registrado. Após análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem pelo crime de furto tentado.
O secretário responsável pela pasta de segurança destacou a importância do patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Civil Municipal. Segundo ele, a rápida atuação dos agentes foi fundamental para o desfecho da ocorrência.
“Hoje logo cedo pela manhã, graças ao patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal, conseguimos prender em flagrante o autor de uma tentativa de furto na cidade. Isso mostra a importância da presença constante das nossas equipes nas ruas. Parabéns aos agentes da GCM pela rapidez e pelo compromisso com a segurança da população de São Pedro da Aldeia”, afirmou.
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