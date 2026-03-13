O homem morto a tiros em São Pedro da Aldeia foi identificado como Tarcísio Pacheco, conhecido como "Piloto".Reprodução
O crime aconteceu na Rua 12 de Outubro, onde funciona um estabelecimento conhecido como “Depósito da Família”. Segundo informações do 25º Batalhão de Polícia Militar, equipes foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo no local. Quando chegaram, os agentes encontraram a vítima já sem vida.
De acordo com informações preliminares repassadas à polícia, o autor do crime seria um homem conhecido pelo apelido de “Playboy”, morador da comunidade Morro dos Milagres. Testemunhas relataram que ele teria estado no local momentos antes do crime, saído e retornado pouco depois armado, efetuando pelo menos três disparos contra Tarcísio.
A perícia foi realizada por agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que recolheram no local uma munição calibre .38. Após os procedimentos, o corpo foi removido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.
O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sendo investigado para esclarecer a motivação do crime e localizar o suspeito, que ainda não foi preso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.