Policiais chegaram ao estabelecimento após denúncias de disparos de arma de fogo. - Reprodução

Policiais chegaram ao estabelecimento após denúncias de disparos de arma de fogo.Reprodução

Publicado 13/03/2026 13:51

São Pedro da Aldeia - Um homem, identificado como Tarcísio Pacheco dos Santos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (12) em um bar e depósito de bebidas localizado na Rua 12 de Outubro, no bairro São José, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com informações do registro policial do 25º Batalhão de Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 19h40 após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima já sem vida no estabelecimento conhecido como “Depósito da Família”.



Segundo informações preliminares apuradas pela polícia, o autor do crime seria um homem conhecido pelo apelido de “Playboy”, morador da comunidade Morro dos Milagres. Testemunhas relataram que ele teria estado no local momentos antes do crime, saído e retornado pouco depois armado, efetuando pelo menos três disparos de arma de fogo contra Tarcísio.



A ocorrência foi registrada como homicídio doloso. Durante a perícia realizada no local, conduzida por perito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, foi encontrada uma munição calibre .38. O corpo foi removido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.



Ainda segundo o registro, a vítima usava um relógio da marca Invicta no momento da perícia, que foi entregue ao pai após os procedimentos.



O suspeito não foi preso até o momento. O caso foi registrado na delegacia da área e segue sob investigação para apurar a motivação e confirmar a autoria do crime.