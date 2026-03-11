Pneus foram incendiados e formaram barricada, provocando intensa fumaça e bloqueando a via. - Reprodução

Publicado 11/03/2026 14:34

São Pedro da Aldeia - As chuvas registradas na manhã desta segunda-feira (9) em São Pedro da Aldeia deixaram ruas alagadas e motivaram um protesto na RJ-140. Moradores bloquearam a via e incendiaram pneus.



Bairros como São João e Campo Redondo tiveram ruas tomadas pela água. Moradores registraram carros atolados, residências atingidas e dificuldade de circulação. Alguns moradores tentaram abrir passagem para a água nas ruas. Outros relataram prejuízos causados pelos alagamentos.



Um grupo se reuniu na RJ-140 para chamar atenção para o problema. O bloqueio provocou lentidão no trânsito e houve atuação de equipes para controlar a fumaça e liberar a pista. Moradores afirmam que situações semelhantes ocorrem em dias de chuva e pedem intervenções na drenagem.



O Portal RC24h entrou em contato com a prefeitura para saber sobre as demandas e as medidas previstas após os registros de alagamento. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que, em condições climáticas normais, a região citada não registra histórico frequente de alagamentos. No entanto, o volume elevado de chuva registrado recentemente contribuiu para os transtornos observados.



É importante destacar que a RJ-140 é uma rodovia estadual e que qualquer intervenção estrutural no trecho depende de autorização e parceria com o Governo do Estado.



Nesse sentido, o município já mantém diálogo com o Estado para viabilizar obras de travessia e melhorias no sistema de drenagem ao longo da rodovia, em trechos que passam por bairros como Balneário, São João, Campo Redondo e Baixo Grande.



A Prefeitura segue acompanhando a situação e trabalhando em conjunto com os demais órgãos competentes para buscar soluções para a área. As equipes da Defesa Civil e das Secretarias operacionais seguem mobilizadas para atender as ocorrências e minimizar os impactos provocados pelas chuvas no município.