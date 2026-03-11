Quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia.Reprodução
O crime ocorreu na Rua Um, nas proximidades de um mercadinho da região. Moradores relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo, o que gerou apreensão entre pessoas que estavam nas proximidades no momento dos tiros.
Quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia.
Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.
A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre a autoria do crime.
A Polícia Civil também busca identificar possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio.
