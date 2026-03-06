Marcelo Neves era presidente da Associação de Ciclistas de São Pedro da Aldeia e era conhecido por sua atuação na defesa da segurança dos ciclistas no município. - Reprodução

São Pedro da Aldeia - Será realizada nesta quinta-feira (5), às 13h, no Fórum de São Pedro da Aldeia, a audiência de instrução e julgamento do caso que apura o atropelamento que resultou na morte do ciclista Marcelo Neves. O acidente aconteceu em outubro de 2025, na RJ-140.

Durante a audiência, devem ser apresentadas provas e ouvidas testemunhas. A etapa é considerada importante dentro do processo, pois pode influenciar os próximos encaminhamentos da investigação e da acusação.

No mesmo horário, ciclistas, amigos e familiares de Marcelo organizam uma homenagem em frente ao fórum. O ato tem como objetivo lembrar a trajetória do ciclista e também pedir justiça, além de chamar atenção para a necessidade de mais segurança para quem utiliza a bicicleta nas vias da região.

Marcelo Neves era presidente da Associação de Ciclistas de São Pedro da Aldeia e era conhecido por sua atuação na defesa da segurança dos ciclistas no município.

Após o atropelamento, a motorista envolvida foi conduzida à delegacia. O teste de alcoolemia realizado na ocasião teve resultado negativo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.