Marcelo Neves era presidente da Associação de Ciclistas de São Pedro da Aldeia e era conhecido por sua atuação na defesa da segurança dos ciclistas no município.Reprodução
Justiça realiza audiência sobre morte de ciclista em São Pedro da Aldeia
Caso investiga atropelamento que matou Marcelo Neves na RJ-140; familiares e ciclistas organizam homenagem em frente ao fórum
