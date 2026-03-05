De acordo com o relato, o autor teria invadido a residência, violando a determinação judicial que o impedia de se aproximar. - Reprodução

São Pedro da Aldeia - A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia realizou, nesta terça-feira (3), a prisão em flagrante de um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito de ocorrência de violência doméstica. A ação foi conduzida pela Patrulha Maria da Penha, que já acompanhava e monitorava a vítima.

De acordo com o relato, o autor teria invadido a residência, violando a determinação judicial que o impedia de se aproximar. A vítima, que acionou a Patrulha via WhatsApp, informou que foi ameaçada e agredida fisicamente antes da fuga do suspeito. Diante da gravidade dos fatos, o grupamento acionou imediatamente o apoio operacional da Guarda Civil Municipal. O autor foi localizado e confessou no local que tinha intenção de conversar com a vítima.

Após a prisão, o autor e a vítima foram conduzidos para a 125ª Delegacia de Polícia para registro inicial da ocorrência. Em seguida, foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. O autor permanece à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a importância da atuação rápida da equipe. “A Patrulha Maria da Penha da GCM realizou a prisão em flagrante de um agressor, reforçando a importância de uma resposta rápida, especializada e humanizada para proteger a vítima e garantir a responsabilização. Violência contra a mulher é crime. Denuncie”, afirmou.

O Disque Patrulha Maria da Penha funciona 24h pelo telefone (22) 99944-6157, recebendo ligações e mensagens. As vítimas de violência também podem ligar para o número 180. O anonimato é garantido em todos os meios de contato.