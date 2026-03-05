De acordo com o relato, o autor teria invadido a residência, violando a determinação judicial que o impedia de se aproximar.Reprodução
Homem é preso por descumprir medida protetiva em São Pedro da Aldeia
Autor foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça
Homem é preso por descumprir medida protetiva em São Pedro da Aldeia
Autor foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça
Governador e prefeito de Iguaba Grande inauguram base do 'Segurança Presente'
Programa passa a atuar diariamente no centro da cidade com equipes a pé, de bicicleta, motos e viaturas
Cláudio Castro entrega base de segurança em Búzios e Alexandre Martins sinaliza apoio
Inauguração do programa Segurança Presente reúne lideranças e expõe movimentos da pré-campanha
Tatu-bola ameaçado em extinção é registrado na Ilha dos Macacos em São Pedro da Aldeia
Monitoramento divulgado no Dia Mundial da Vida Selvagem confirma presença da espécie em extinção no bairro São Mateus
Secretário de Governo articula e aproxima Arraial do Palácio Guanabara
Thiago Fantinha recebeu, na sede da administração cabista, o prefeito carioca, Eduardo Paes, e seu vice, Cavaliere
Daniela Soares abre Jornada Pedagógica 2026 com Monja Coen e reúne 4 mil profissionais
Prefeita e a secretária de Educação, Valéria Amaral, defendem formação humanizada e investimento no servidor como base para qualidade do ensino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.