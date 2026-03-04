As imagens foram captadas por armadilhas fotográficas instaladas em pontos estratégicos da área de mata - Ascom

Publicado 04/03/2026 16:44 | Atualizado 04/03/2026 16:46

São Pedro da Aldeia - O monitoramento ambiental realizado na Ilha dos Macacos, no bairro São Mateus, em São Pedro da Aldeia, identificou a presença do tatu-bola, espécie considerada ameaçada de extinção. O resultado foi destacado nesta terça-feira (3), o Dia Mundial da Vida Selvagem.



A iniciativa faz parte das ações voltadas à criação de uma Unidade de Conservação na Ilha dos Macacos. O projeto prevê a transformação de cerca de 500 hectares em Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), com foco na proteção de espécies ameaçadas e no uso sustentável do território.



As imagens foram captadas por armadilhas fotográficas instaladas em pontos estratégicos da área de mata. O trabalho é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca em parceria com a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade (Seas-RJ) e o Instituto Estadual do Ambiente.



Além do tatu-bola, o monitoramento também registrou a presença de cachorro-do-mato e seriema, espécies importantes para o equilíbrio ambiental da região. O acompanhamento técnico é feito por profissionais do setor ambiental do município, que realizam a análise periódica das imagens.