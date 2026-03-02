Foragido por violência doméstica é capturadoReprodução

Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (2), um homem foragido da Justiça condenado pelo crime de lesão corporal com base na Lei de Violência Doméstica. A captura ocorreu durante a Operação Mulheres, realizada em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) atuaram após informações levantadas pelo setor de inteligência. Durante as diligências, os policiais localizaram Matheus de Souza Leite, que possuía mandado de prisão condenatória em aberto.

A ordem judicial foi expedida pelo Juizado de Violência Doméstica e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Cabo Frio. O acusado foi encontrado na Travessa Ivan Paiva, no bairro Jardim Primavera.

Segundo a corporação, o homem não ofereceu resistência no momento da abordagem. Ele foi conduzido à delegacia para o cumprimento do mandado e permanece à disposição da Justiça.