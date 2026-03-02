Foragido por violência doméstica é capturadoReprodução
De acordo com a Polícia Civil, agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) atuaram após informações levantadas pelo setor de inteligência. Durante as diligências, os policiais localizaram Matheus de Souza Leite, que possuía mandado de prisão condenatória em aberto.
A ordem judicial foi expedida pelo Juizado de Violência Doméstica e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Cabo Frio. O acusado foi encontrado na Travessa Ivan Paiva, no bairro Jardim Primavera.
Segundo a corporação, o homem não ofereceu resistência no momento da abordagem. Ele foi conduzido à delegacia para o cumprimento do mandado e permanece à disposição da Justiça.
