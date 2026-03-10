Diante da situação, muitas pessoas correram para fora do local em busca de proteção.Reprodução
Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a ocorrência foi registrada por volta das 18h. Testemunhas relataram que o homem entrou na capela gritando que iria matar as pessoas que participavam da cerimônia fúnebre, provocando pânico entre familiares e amigos do falecido.
Diante da situação, muitas pessoas correram para fora do local em busca de proteção. Ainda de acordo com relatos, o suspeito se aproximou do caixão, retirou o véu e parte da ornamentação do corpo que estava sendo velado e passou a circular pela capela segurando a faca, enquanto continuava fazendo ameaças.
A Guarda Civil Municipal foi acionada e chegou rapidamente ao local, conseguindo conter o homem e garantir a segurança das pessoas presentes. A faca utilizada durante a ação foi apreendida pelos agentes.
Após ser detido, o suspeito foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas legais cabíveis.
