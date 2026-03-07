O setor de inteligência da 126ª DP localizou o carro da vítima se deslocando para Minas Gerais e compartilhou as informações com a PRF, PF, PCMG e PMMG. - Reprodução/ 126 DP Cabo Frio

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª DP, recebeu nesta sexta-feira (6), por volta das 18h30, a notícia de um possível sequestro com extorsão. O filho de uma senhora de 70 anos informou que não conseguia contato com a mãe desde o dia anterior. Por volta das 18h, recebeu uma ligação em que um homem exigia dinheiro pela liberdade da vítima e enviou uma foto da mulher dentro do porta-malas de um veículo.



O setor de inteligência da 126ª DP localizou o carro da vítima se deslocando para Minas Gerais e compartilhou as informações com a PRF, PF, PCMG e PMMG. A PRF confirmou que o veículo estava em Contagem (MG), gerando alerta nacional. Durante as diligências, a equipe da 126 DP confirmou que o pintor, que estava na casa da vítima pela manhã, também havia sido levado.



Por volta das 20h50, o Grupo Especializado em RecoBRimento (GER) da PMMG abordou o veículo parado em um posto de gasolina às margens da BR-040. As vítimas — a senhora de 70 anos e o pintor — foram resgatadas do porta-malas, e os autores foram detidos: dois indivíduos, sendo um maior de idade e um menor, ambos de Curvado (MG), e duas adolescentes de 13 anos, uma de Araruama (RJ) e outra de Minas Gerais.



Foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições, quatro celulares, o veículo da vítima e cartões bancários. As vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro durante o trajeto de aproximadamente oito horas, sem alimentação e sem acesso a banheiro.



Segundo a Polícia, o sequestro iniciou em Cabo Frio, e as vítimas foram abordadas na Rua Flexeira, em São Pedro da Aldeia, enquanto a casa da família passava por reformas. A ocorrência atípica envolveu deslocamento para outro estado, sendo o primeiro caso registrado na Região dos Lagos nos últimos anos.



A 126ª DP continuará investigando para identificar se houve monitoramento prévio das vítimas, a existência de um mandante e demais conexões do crime.