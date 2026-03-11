A mulher, que é diabética, apresentava confusão mental e chegou a desmaiar ao ser retirada do compartimento. - Informações do G1/Ludmila Lopes

A mulher, que é diabética, apresentava confusão mental e chegou a desmaiar ao ser retirada do compartimento.Informações do G1/Ludmila Lopes

Publicado 11/03/2026 13:21

São Pedro da Aldeia - O filho da idosa de 70 anos sequestrada na última sexta-feira (6) revelou novos detalhes sobre o crime que começou em São Pedro da Aldeia e terminou com o resgate das vítimas em Contagem, em Minas Gerais. O caso mobilizou forças de segurança de dois estados e terminou com quatro pessoas detidas, sendo um adulto preso e três adolescentes apreendidos.

O rapaz contou que a família viveu momentos de desespero após receber uma foto da mãe dentro do porta-malas do próprio carro. Segundo ele, a polícia trabalha com a hipótese de que os criminosos estavam em fuga para Minas Gerais quando decidiram abordar a vítima.

De acordo com o relato, a idosa dirigia o veículo por volta das 9h30, acompanhada de um pintor que faria um serviço na casa dela, quando foi abordada por criminosos armados que estavam em motocicletas. Sob ameaça, os dois foram obrigados a entrar no porta-malas do carro, onde permaneceram por cerca de 12 horas.

Durante o trajeto, a mulher conseguiu ouvir parte das conversas dos sequestradores. Em determinado momento, eles perguntaram o que ela fazia e a vítima respondeu que era dentista. Os criminosos também comentaram sobre o veículo, dizendo que o carro era “muito bom”.

Segundo o filho, a idosa sofreu pressão psicológica durante o período em que permaneceu em cárcere. “Eles perguntaram a idade da minha mãe e ficaram repetindo várias vezes que ela já tinha 70 anos, dizendo que ela já tinha vivido demais”, relatou.

Ainda conforme o familiar, os criminosos também conseguiram extorquir dinheiro da vítima. Cerca de R$ 3,4 mil teriam sido retirados de contas bancárias durante o sequestro.

A suspeita é de que o grupo seguia em direção à cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Para o filho da vítima, o desfecho poderia ter sido muito pior caso a polícia não tivesse localizado o veículo rapidamente.

O carro foi interceptado por equipes da Polícia Militar de Minas Gerais em um posto de combustíveis na BR-040, entre Contagem e Ribeirão das Neves. Ao abrir o porta-malas, os policiais encontraram a idosa e o pintor cobertos por um edredom e entre objetos.

A mulher, que é diabética, apresentava confusão mental e chegou a desmaiar ao ser retirada do compartimento. Já o pintor estava em estado de choque e com dificuldade para respirar.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e quatro celulares. O veículo também foi recolhido para perícia.

O caso foi registrado na delegacia de Ribeirão das Neves e segue sendo investigado pelas autoridades, que apuram se as vítimas foram escolhidas de forma aleatória ou se estavam sendo monitoradas antes do crime.