Decisão da Justiça garante a São Pedro da Aldeia a retomada de parte dos repasses de royalties do petróleo suspensos há cerca de três anos. - Reprodução/ Fábio do Pastel

Decisão da Justiça garante a São Pedro da Aldeia a retomada de parte dos repasses de royalties do petróleo suspensos há cerca de três anos.Reprodução/ Fábio do Pastel

Publicado 12/03/2026 13:11

São Pedro da Aldeia - Decisão do STF libera novamente compensações da exploração petrolífera, reforçando o orçamento municipal após período de suspensão dos repasses



Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal trouxe um novo capítulo para a disputa pelos royalties do petróleo no estado do Rio de Janeiro. A Justiça garantiu ao município de São Pedro da Aldeia o direito de retomar o recebimento de parte dos repasses que estavam suspensos há cerca de três anos.



O impasse envolve a divisão das compensações financeiras pagas pela exploração de petróleo, conhecidas como royalties — recursos que ajudam a financiar áreas como saúde, educação e infraestrutura nos municípios impactados pela atividade petrolífera.



A disputa judicial vinha se arrastando desde 2022, quando decisões em instâncias superiores acabaram suspendendo repasses para alguns municípios fluminenses durante a análise do caso.



Com o novo entendimento da Corte, São Pedro da Aldeia volta a ter acesso aos valores, reforçando o orçamento municipal e encerrando uma espera que já durava anos.



A decisão é considerada estratégica para as finanças da cidade e pode impactar diretamente investimentos e serviços públicos para a população.