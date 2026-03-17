Caso foi registrado após passageira relatar tentativa de abuso durante trajeto.Reprodução
Mulher denuncia tentativa de abuso em corrida por aplicativo em São Pedro
Segundo boletim de ocorrência registrado na 125ª DP, vítima afirma ter passado mal após consumir bala oferecida pelo motorista e conseguiu sair do veículo após luta corporal
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Alexandre Martins participa de puxada de rede e homenageia mulheres caiçaras
Evento na Praia da Azeda reuniu comunidade e autoridades para celebrar a cultura tradicional buziana
Fabinho Costa articula pacote de pavimentação com o Governo do Estado
Plano de mobilidade urbana apresentado nesta segunda (16) prevê cerca de 4 km de asfalto em diferentes bairros de Iguaba
Homem morto a tiros em São Pedro da Aldeia é identificado como "Piloto"
Homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (12) em um bar e depósito de bebidas no bairro São José
Búzios reforça parceria internacional com cidade turística da Argentina
Prefeito Alexandre Martins recebe secretário Sebastián Baldín para ampliar cooperação em turismo, cultura e esporte entre cidades irmãs
Homem é morto a tiros em depósito de bebidas em São Pedro da Aldeia
Vítima, identificada como Tarcísio Pacheco dos Santos, foi alvejada por cerca de três disparos
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