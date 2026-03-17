Caso foi registrado após passageira relatar tentativa de abuso durante trajeto. - Reprodução

Caso foi registrado após passageira relatar tentativa de abuso durante trajeto.Reprodução

Publicado 17/03/2026 14:07

São Pedro da Aldeia - Uma mulher denunciou ter sofrido uma tentativa de abuso durante uma corrida por aplicativo em São Pedro da Aldeia. O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) como tentativa de estupro e está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o registro de ocorrência, o caso teria acontecido na tarde da última quinta-feira (12). A vítima relatou que solicitou uma corrida por aplicativo para retornar para casa após sair da residência de uma amiga, no bairro Campo Redondo.

Ainda segundo o boletim, ao entrar no veículo, o motorista teria se identificado como Fábio Romano Ramos e oferecido uma bala à passageira. Após consumir o doce, a mulher afirmou ter começado a sentir dormência na boca, além de calor intenso e mal-estar, o que a deixou desconfiada da situação.

Conforme o relato registrado na ocorrência, o motorista teria reduzido a velocidade do carro e passado a observar a vítima diversas vezes pelo retrovisor, insistindo para que ela consumisse outra bala. Diante da mudança de comportamento e do mal-estar, a passageira pediu para descer do veículo.

No entanto, segundo a denúncia, o condutor não teria atendido ao pedido e continuou dirigindo. A mulher relatou ainda que tentou abrir a porta do carro várias vezes sem sucesso, enquanto o motorista não parava o veículo.

Em determinado momento, conforme consta no registro policial, os dois entraram em luta corporal dentro do automóvel. A vítima conseguiu destravar a porta e sair do carro antes que o veículo chegasse ao destino final.

Após deixar o carro, algumas pessoas que estavam nas proximidades prestaram socorro. A mulher conseguiu contato com um conhecido da família, que a levou para atendimento médico no Hospital Santa Helena, em Cabo Frio, onde recebeu medicação e permaneceu sob cuidados médicos.

No depoimento, a vítima afirmou acreditar que possa ter sido dopada e que o motorista poderia ter consumado o abuso caso ela não tivesse conseguido escapar.

O caso foi registrado como tentativa de estupro e segue sob investigação da Polícia Civil. Após a repercussão do episódio nas redes sociais, outras mulheres também relataram situações semelhantes envolvendo o mesmo motorista, o que deverá ser analisado pelas autoridades durante as apurações.