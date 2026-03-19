Vegetação alta e ausência de luz pública geram preocupação entre moradores.Reprodução/
De acordo com a denúncia, a vegetação na rua não recebe manutenção há cerca de quatro meses, dificultando a circulação e aumentando a sensação de insegurança para quem vive na região.
Além disso, o morador afirma que a iluminação em frente à residência está com defeito há aproximadamente seis meses, sem que nenhuma equipe tenha sido enviada para realizar os reparos.
Ainda segundo o relato, a falta de atenção do poder público tem gerado insatisfação entre os moradores, que se sentem esquecidos. A situação levanta preocupações quanto à segurança e à qualidade de vida dos moradores da localidade.
O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia para obter um posicionamento sobre o caso. A Secretaria de Serviços Públicos informou que as demandas já estão no cronograma de ações da pasta e equipes municipais irão até o local para averiguar a situação e tomar as devidas providências.
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