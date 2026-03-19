Moradores relatam problemas de organização e ausência de fiscalização no município. - Reprodução

Moradores relatam problemas de organização e ausência de fiscalização no município.Reprodução

Publicado 19/03/2026 14:36

São Pedro da Aldeia - Uma denúncia foi registrada no último domingo (15) sobre problemas no trânsito e estacionamento irregular no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com o relato, a situação ocorreu em um ponto em frente à lagoa, onde funciona um estacionamento de ônibus de turismo. No período da tarde, por volta das 17h, motoristas enfrentaram dificuldades para trafegar pelo local. Segundo a denúncia, ônibus estavam parados em fila dupla, além da presença de vans e carros estacionados na contramão.



Também foi relatado que veículos estavam passando sobre a vegetação da lagoa, o que teria contribuído para a desorganização no trânsito. O denunciante solicita a presença de fiscalização e policiamento na região para organizar o fluxo de veículos e coibir irregularidades.



O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia para obter um posicionamento sobre a situação. A Prefeitura informou que a Secretaria de Segurança e Ordem Pública esteve no local no domingo, por meio de uma guarnição da Guarda Civil Municipal.



Ao chegar, a equipe não constatou a irregularidade relatada, possivelmente por a situação já ter sido desfeita. Ainda assim, o caso pode configurar estacionamento irregular de veículo de turismo, motivo pelo qual a fiscalização será reforçada com a equipe de Posturas, conforme a legislação vigente.

