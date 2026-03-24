Apreensão ocorre em área sem movimentação constante. - Reprodução/

Apreensão ocorre em área sem movimentação constante.Reprodução/

Publicado 24/03/2026 16:09

São Pedro da Aldeia - Um fuzil calibre 5.56, dois carregadores e 54 munições foram apreendidos por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do PATAMO da 8ª Companhia, durante uma ação realizada no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam denúncias de que integrantes de uma facção criminosa estariam utilizando um terreno baldio na região para esconder armas e drogas. Após levantamento e verificação das informações, as equipes se deslocaram até o endereço indicado.

Durante as buscas, os policiais localizaram um fuzil calibre 5.56 enterrado no local, além de dois carregadores e 54 munições do mesmo calibre. Nenhum suspeito foi encontrado durante a ação.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde ficou à disposição da autoridade policial para investigação.