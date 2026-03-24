Apreensão ocorre em área sem movimentação constante.Reprodução/
Fuzil e munições são encontrados enterrados em terreno em São Pedro da Aldeia
Material foi apreendido após troca de informações entre equipes da PM; ninguém foi preso
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Araruama e Arraial recebem Selo Ouro por desempenho na alfabetização
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Pesquisa Eleitoral em Araruama revela avanço de Thiago Moura na disputa estadual
Desempenho o coloca à frente de candidatos com maior histórico político na região, como a ex-prefeita Lívia de Chiquinho e a também ex-candidata à prefeita Penha Bernardes
Arraial do Cabo conquista tricampeonato com selo de excelência
Pelo terceiro ano consecutivo, município conquista Selo Ouro do Sebrae em atendimento ao empreendedor
Mulher morre após acidente de moto na RJ-140, em São Pedro da Aldeia
Segundo testemunhas, o veículo teria perdido o controle após o pneu estourar, provocando a queda na pista
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