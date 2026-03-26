Após o confronto, três suspeitos foram baleados e não resistiram.Reprodução/ RC24h
A ação foi realizada por equipes do 25º BPM, com participação do setor de inteligência (P/2), do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia e do comando da unidade. A mobilização ocorreu após monitoramento de atividades ligadas ao crime organizado na região.
De acordo com as primeiras informações, os policiais foram até o local após levantamentos indicarem a presença de criminosos armados. Durante a operação, houve troca de tiros.
Após o confronto, três suspeitos foram baleados e não resistiram.
Na ação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5.56, uma pistola, rádios transmissores utilizados pelo tráfico e uma grande quantidade de entorpecentes, que ainda será contabilizada.
O local foi isolado para a realização da perícia. O caso será registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), que ficará responsável pela investigação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.