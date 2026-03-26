Após o confronto, três suspeitos foram baleados e não resistiram. - Reprodução/ RC24h

Após o confronto, três suspeitos foram baleados e não resistiram.Reprodução/ RC24h

Publicado 26/03/2026 15:40

São Pedro da Aldeia - Uma operação da Polícia Militar terminou com três criminosos mortos durante um confronto armado na manhã desta quinta-feira (26), na Rua Duque de Caxias, no bairro Colina, em São Pedro da Aldeia.



A ação foi realizada por equipes do 25º BPM, com participação do setor de inteligência (P/2), do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia e do comando da unidade. A mobilização ocorreu após monitoramento de atividades ligadas ao crime organizado na região.



De acordo com as primeiras informações, os policiais foram até o local após levantamentos indicarem a presença de criminosos armados. Durante a operação, houve troca de tiros.



Após o confronto, três suspeitos foram baleados e não resistiram.



Na ação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5.56, uma pistola, rádios transmissores utilizados pelo tráfico e uma grande quantidade de entorpecentes, que ainda será contabilizada.



O local foi isolado para a realização da perícia. O caso será registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), que ficará responsável pela investigação.

