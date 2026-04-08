O adolescente confessou participação no tráfico local, afirmando que atuava na atividade há cerca de uma semana. - Reprodução/

O adolescente confessou participação no tráfico local, afirmando que atuava na atividade há cerca de uma semana.Reprodução/

Publicado 08/04/2026 15:41

São Pedro da Aldeia - Um adolescente foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas após uma ação policial na Rua da Paz, no bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia. Com ele, foram encontrados diversos entorpecentes e materiais utilizados na atividade criminosa.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia sobre a atuação de traficantes em um ponto já conhecido pela venda de drogas. Ao chegar ao local, os agentes montaram um cerco tático e identificaram três suspeitos com mochilas.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos tentaram fugir e dispensaram os materiais que carregavam. Um deles foi alcançado e abordado. Durante buscas no trajeto percorrido, os policiais localizaram uma mochila contendo 254 buchas de maconha, 76 pinos de cocaína, 24 buchas de skank, 23 pacotes de ice, além de um rádio transmissor e um aparelho celular.

Segundo a polícia, o adolescente confessou participação no tráfico local, afirmando que atuava na atividade há cerca de uma semana.

O caso foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia e, posteriormente, à Central de Flagrantes. O menor permaneceu apreendido e foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos na Lei de Drogas.