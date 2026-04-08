O adolescente confessou participação no tráfico local, afirmando que atuava na atividade há cerca de uma semana.Reprodução/
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Segundo a polícia, o adolescente confessou participação no tráfico local, afirmando que atuava na atividade há cerca de uma semana
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