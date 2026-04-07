A droga, segundo a polícia, seria entregue na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. - Reprodução/

A droga, segundo a polícia, seria entregue na Praia do Siqueira, em Cabo Frio.Reprodução/

Publicado 07/04/2026 14:21

São Pedro da Aldeia - Uma operação conjunta das forças de segurança apreendeu 481 tabletes de maconha na madrugada desta terça-feira (7), em São Pedro da Aldeia. A droga, segundo a polícia, seria entregue na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. A ação ocorreu por volta das 3h20, na RJ-106, na altura do bairro Balneário São Pedro II.



De acordo com a ocorrência, o trabalho foi conduzido por equipes do 25º BPM, com apoio da Polícia Federal (delegacia de Macaé) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após um monitoramento que identificou um veículo suspeito vindo da capital com carregamento de entorpecentes.



Com base nas informações, foi montado um cerco tático na saída da Via Lagos. O automóvel, um Nissan March prata, foi interceptado por agentes do GAT 1 e do Serviço Reservado (P2).



Durante a abordagem, os policiais realizaram revista no veículo e encontraram a grande quantidade de droga, já embalada no padrão conhecido como “50”, geralmente utilizado para comercialização. O condutor, identificado pelas iniciais I.A.B.B., de 42 anos, confessou que o material teria saído da comunidade da Rocinha e seria entregue na localidade da Praia do Siqueira, em Cabo Frio.



Segundo a Polícia Militar, a apreensão representa um prejuízo significativo ao tráfico de drogas na região, além de interromper parte da cadeia de abastecimento de organizações criminosas que atuam na Região dos Lagos.



A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), em São Pedro da Aldeia, onde o suspeito foi autuado por tráfico ilícito de drogas. O veículo utilizado no transporte também foi apreendido.

