A ação reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que auxiliam no trabalho das forças de segurança na captura de foragidos.Reprodução

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um homem foragido da Justiça foi preso na manhã deste domingo (5), no bairro Balneário São Pedro, em São Pedro da Aldeia.
De acordo com a ocorrência, a prisão aconteceu por volta das 10h18, após a equipe do PATAMO da 2ª Companhia receber uma denúncia informando que um indivíduo, possivelmente evadido do sistema prisional, estaria na Rua Nossa Senhora de Fátima.
Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e realizaram a abordagem. Durante a verificação, foi constatado que o suspeito, identificado pelas iniciais J.V.C.D.S., de 26 anos, possuía dois mandados de prisão em aberto.
Ainda segundo a polícia, o homem acumula sete anotações criminais. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia de plantão, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
A ação reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que auxiliam no trabalho das forças de segurança na captura de foragidos.