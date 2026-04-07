Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir por um beco e desobedeceu à ordem de parada.Reprodução
De acordo com a ocorrência, a ação teve início por volta das 21h30, após denúncia recebida via 190 informando que um indivíduo armado estaria intimidando pessoas no estabelecimento. Uma equipe do Setor C foi acionada e seguiu até o local.
Ao chegar, os agentes identificaram um suspeito com as características repassadas – boné branco, camisa preta e bermuda. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir por um beco e desobedeceu à ordem de parada.
Durante a fuga, segundo a polícia, o suspeito arremessou um objeto para o quintal de uma residência próxima. Após a abordagem, os agentes realizaram buscas e localizaram um revólver Taurus modelo 82, além de seis munições calibre 38.
O homem, identificado pelas iniciais L.A.V., de 39 anos, possui diversas anotações criminais, incluindo homicídio (2017), porte ilegal de arma (2013), receptação (2024), além de registros por desacato e ameaça.
Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, resistência e desacato.
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