Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir por um beco e desobedeceu à ordem de parada. - Reprodução

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir por um beco e desobedeceu à ordem de parada.Reprodução

Publicado 07/04/2026 12:52

São Pedro da Aldeia - Um homem foi preso na noite de sábado (4) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, após ameaçar frequentadores de um bar na Estrada do Boqueirão, na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com a ocorrência, a ação teve início por volta das 21h30, após denúncia recebida via 190 informando que um indivíduo armado estaria intimidando pessoas no estabelecimento. Uma equipe do Setor C foi acionada e seguiu até o local.



Ao chegar, os agentes identificaram um suspeito com as características repassadas – boné branco, camisa preta e bermuda. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir por um beco e desobedeceu à ordem de parada.



Durante a fuga, segundo a polícia, o suspeito arremessou um objeto para o quintal de uma residência próxima. Após a abordagem, os agentes realizaram buscas e localizaram um revólver Taurus modelo 82, além de seis munições calibre 38.



O homem, identificado pelas iniciais L.A.V., de 39 anos, possui diversas anotações criminais, incluindo homicídio (2017), porte ilegal de arma (2013), receptação (2024), além de registros por desacato e ameaça.



Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, resistência e desacato.