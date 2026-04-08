A programação começa com recepção e coffee break, seguida da abertura oficial com autoridades. - Reprodução

A programação começa com recepção e coffee break, seguida da abertura oficial com autoridades.Reprodução

Publicado 08/04/2026 13:43

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza, no dia 14 de abril, o evento “Movimento Vida Saudável – Enfrentando a Diabetes”, voltado à conscientização, prevenção e controle da doença. A programação terá início às 8h30, no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, com participação aberta ao público e inscrições já disponíveis pela internet.

A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, tem como objetivo ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos saudáveis entre a população. Durante a manhã, os participantes poderão acompanhar palestras, receber orientações práticas e participar de atividades voltadas ao cuidado com a saúde, abordando desde a prevenção até o manejo da diabetes.

Além das ações educativas, o evento também busca promover a integração entre diferentes áreas da saúde, reforçando a importância do acompanhamento contínuo e da qualidade de vida.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Márcia Sampaio Fontes, a participação da comunidade é fundamental para ampliar a conscientização sobre a doença. “A diabetes pode ser controlada com acompanhamento adequado, alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas”, destacou.

A programação começa com recepção e coffee break, seguida da abertura oficial com autoridades. Ao longo do evento, especialistas abordarão temas como definição e prevenção da diabetes, alimentação adequada, educação em saúde e práticas corporais. Também haverá um momento de interação com o público para esclarecimento de dúvidas.

Confira a programação completa:

8h30 – Recepção dos participantes com coffee break

10h – Abertura oficial com autoridades

10h20 – Palestra: “Afinal, o que é diabetes? Podemos evitar?”, com a médica Rosane Kupfer

10h40 – Palestra: “Diabetes e alimentação: orientações práticas para prevenção e controle”, com a nutricionista Juliana Coelho

11h – Palestra: “Educação em diabetes: como melhorar a adesão?”, com a enfermeira Thaís Braga

11h20 – Práticas corporais para a prevenção do diabetes, com o professor Ney Dio 11h40 – Tira-dúvidas com a plateia