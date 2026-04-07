A irregularidade foi registrada, e as medidas cabíveis devem ser adotadas conforme a legislação vigente. - Reprodução/

A irregularidade foi registrada, e as medidas cabíveis devem ser adotadas conforme a legislação vigente.Reprodução/

Publicado 07/04/2026 14:25

São Pedro da Aldeia - Uma ação de fiscalização identificou irregularidades em um estabelecimento que oferecia atividades de cross training no Centro de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1), a equipe esteve no local após denúncia e constatou que uma estudante do 7º período conduzia o treino de cinco clientes sem a supervisão de um profissional de Educação Física habilitado, o que caracteriza exercício ilegal da profissão.

Diante da situação, os fiscais determinaram a paralisação imediata das atividades. O atendimento só foi retomado após a chegada de uma profissional devidamente registrada, que assumiu a condução dos treinos.

A irregularidade foi registrada, e as medidas cabíveis devem ser adotadas conforme a legislação vigente.

O CREF1 informou que segue realizando ações contínuas de fiscalização para coibir o exercício ilegal da profissão e garantir a segurança da população, reforçando que os atendimentos devem ser realizados por profissionais qualificados e registrados.

Denúncias podem ser feitas por meio dos canais oficiais do conselho.