A irregularidade foi registrada, e as medidas cabíveis devem ser adotadas conforme a legislação vigente.Reprodução/

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Uma ação de fiscalização identificou irregularidades em um estabelecimento que oferecia atividades de cross training no Centro de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.
De acordo com o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1), a equipe esteve no local após denúncia e constatou que uma estudante do 7º período conduzia o treino de cinco clientes sem a supervisão de um profissional de Educação Física habilitado, o que caracteriza exercício ilegal da profissão.
Diante da situação, os fiscais determinaram a paralisação imediata das atividades. O atendimento só foi retomado após a chegada de uma profissional devidamente registrada, que assumiu a condução dos treinos.
A irregularidade foi registrada, e as medidas cabíveis devem ser adotadas conforme a legislação vigente.
O CREF1 informou que segue realizando ações contínuas de fiscalização para coibir o exercício ilegal da profissão e garantir a segurança da população, reforçando que os atendimentos devem ser realizados por profissionais qualificados e registrados.
Denúncias podem ser feitas por meio dos canais oficiais do conselho.