A irregularidade foi registrada, e as medidas cabíveis devem ser adotadas conforme a legislação vigente.Reprodução/
CREF flagra atuação irregular em treino no Centro de São Pedro da Aldeia
Estudante conduzia atividade sem supervisão profissional
CREF flagra atuação irregular em treino no Centro de São Pedro da Aldeia
Estudante conduzia atividade sem supervisão profissional
Carga com 481 tabletes de maconha é apreendida em São Pedro da Aldeia
Ação integrada entre forças de segurança interceptou veículo na RJ-106 durante a madrugada desta terça-feira (7)
Agenda semanal no Rio reforça peso político de Dr Serginho dentro do PL
Movimentação do prefeito de Cabo Frio inclui articulações do PL e evento que marca ascensão de Gabi Azevedo
Festival da Lula impulsiona turismo e consolida estratégia política em Arraial
Prefeito Marcelo Magno e vice-prefeito, Diego Silveira, destacam organização, público recorde e melhorias estruturais
Homem é preso com arma de fogo após ameaçar clientes em bar em São Pedro
O homem, identificado pelas iniciais L.A.V., de 39 anos, possui diversas anotações criminais, incluindo homicídio (2017), porte ilegal de arma (2013), receptação (2024), além de registros por desacato e ameaça
Foragido com mandados de prisão é capturado após denúncia em São Pedro da Aldeia
Segundo a polícia, o homem acumula sete anotações criminais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.