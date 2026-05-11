Adolescente, foi levado para a 125ª DP e, posteriormente, para a 126ª DP (Cabo Frio) - Reprodução/

Adolescente, foi levado para a 125ª DP e, posteriormente, para a 126ª DP (Cabo Frio)Reprodução/

Publicado 11/05/2026 18:58

São Pedro da Aldeia - Um adolescente foi apreendido em flagrante após furtar uma garrafa de uísque num estabelecimento comercial localizado na RJ-140, no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Setor D da 2ª Companhia foi acionada para verificar uma ocorrência de furto no local. Ao chegarem ao estabelecimento, os agentes foram informados pelo solicitante de que toda a ação havia sido registrada pelas câmeras de segurança do mercado.



Segundo o relato, o suspeito teria escondido a bebida dentro da mochila. O produto foi encontrado logo em seguida pelos funcionários do estabelecimento.



Diante da situação, os policiais conduziram o adolescente, acompanhado das partes envolvidas, para a 125ª Delegacia de Polícia. Posteriormente, a ocorrência foi encaminhada para a 126ª DP (Cabo Frio), delegacia responsável pela área, onde o menor permaneceu apreendido em flagrante.



A garrafa de uísque foi recuperada e devolvida ao estabelecimento.



FUGA DO “LOBISOMEM”

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu pelas ruas da localidade e, durante a evasão, arremessou um objeto no chão. Reprodução/

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de drogas na tarde desta sexta-feira (9), na Rua Dois Irmãos, no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.



Segundo informações da ocorrência, a equipe de apoio ao DPO do bairro São João realizava patrulhamento em uma área conhecida pela atuação do tráfico de drogas quando avistou um homem em atitude suspeita, identificado apenas pelo apelido de “Lobisomem”.



Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu pelas ruas da localidade e, durante a evasão, arremessou um objeto no chão. Apesar das buscas realizadas pelos policiais, ele conseguiu escapar.



Durante a varredura no local, os agentes encontraram uma meia contendo 18 pinos de cocaína e cinco pedras de crack.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis adotadas pela autoridade policial.



PRISÃO POR TRÁFICO NA BOCA DO MATO

Ainda de acordo com a ocorrência, o acusado correu para o interior de uma casa, mas acabou alcançado e detido pelos agentes. Reprodução/

Uma ação conjunta do GAT I Ala A e do Serviço Reservado terminou com a prisão de um jovem acusado de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (9), na Rua Doutor Cardoso da Fonseca, na Boca do Mato, em Cabo Frio.



Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que um homem sem camisa estaria comercializando entorpecentes na região. Diante da denúncia, os agentes montaram um cerco estratégico e conseguiram confirmar a movimentação ligada ao tráfico.



No momento da tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir e arremessou uma sacola sobre o telhado de uma residência. Dentro dela, os policiais encontraram 78 buchas de maconha, 37 pedras de crack, 28 pinos de cocaína e R$ 36 em espécie.



Ainda de acordo com a ocorrência, o acusado correu para o interior de uma casa, mas acabou alcançado e detido pelos agentes. Durante a revista, foi encontrado com ele um iPhone. Conforme a PM, o jovem confessou participação no tráfico de drogas da localidade e recebeu voz de prisão no local.



A ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde o acusado permaneceu preso.



APREENSÃO DE COCAÍNA NO MORRO DO LIMÃO

Ainda segundo a ocorrência, ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo fugiu rapidamente pela comunidade, conseguindo escapar da abordagem. Reprodução/

Uma ação do PATAMO da 1ª Companhia resultou na apreensão de 206 pinos de cocaína na tarde desta sexta-feira (9), na localidade conhecida como Morro do Limão, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento com o objetivo de combater o tráfico de drogas e reprimir práticas criminosas na região quando avistou um homem saindo de um terreno baldio. O suspeito usava bermuda preta e carregava uma camisa sobre o ombro.



Ainda segundo a ocorrência, ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo fugiu rapidamente pela comunidade, conseguindo escapar da abordagem.



Os policiais realizaram buscas no terreno de onde o homem havia saído e encontraram 206 pinos de cocaína escondidos no local. Todo o material foi apreendido.



A equipe encaminhou os entorpecentes para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, onde o caso foi registrado como abandono de material. O suspeito não havia sido localizado até o fechamento da ocorrência.