De acordo com informações, os pescadores perceberam que o homem estava sem sinais vitais e acionaram as autoridades. - Reprodução/

De acordo com informações, os pescadores perceberam que o homem estava sem sinais vitais e acionaram as autoridades.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 19:21

São Pedro da Aldeia - O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas da Lagoa de Araruama, na manhã desta segunda-feira (11), na altura do bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia. A vítima foi localizada por pescadores nas proximidades do Rancho dos Pescadores, perto do Marina Club.



De acordo com informações, os pescadores perceberam que o homem estava sem sinais vitais e acionaram as autoridades. O corpo já estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrado.



Policiais militares estiveram na região e isolaram a área até a chegada da equipe de perícia. Após os procedimentos periciais, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da morte e trabalha para identificar o homem.