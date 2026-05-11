De acordo com informações, os pescadores perceberam que o homem estava sem sinais vitais e acionaram as autoridades.Reprodução/
De acordo com informações, os pescadores perceberam que o homem estava sem sinais vitais e acionaram as autoridades. O corpo já estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrado.
Policiais militares estiveram na região e isolaram a área até a chegada da equipe de perícia. Após os procedimentos periciais, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.
A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da morte e trabalha para identificar o homem.
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