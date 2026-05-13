As atividades incluem hasteamento de bandeiras, desfile cívico escolar, partidas de beach soccer e apresentações musicais. - Reprodução/

As atividades incluem hasteamento de bandeiras, desfile cívico escolar, partidas de beach soccer e apresentações musicais.Reprodução/

Publicado 13/05/2026 11:46

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia preparou uma programação para o aniversário de 409 anos do município, no próximo sábado (16). As atividades incluem hasteamento de bandeiras, desfile cívico escolar, partidas de beach soccer e apresentações musicais.

A programação começa às 7h30 com o hasteamento de bandeiras na Câmara Municipal. Em seguida, às 7h45, a cerimônia ocorre na sede da Prefeitura. Às 8h, o ato será realizado no monumento histórico de fundação da cidade, na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, conhecida como Praça do Canhão. Às 9h, será realizado o Desfile Cívico Escolar, com saída da Praça Hermógenes Freire da Costa até a Praça Agenor Santos.

Às 19h, estão previstas as partidas finais do 41º Fest Verão, na arena montada na Praia do Centro. Na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), a programação musical terá início às 20h com apresentação do DJ Wanderson XR. Às 20h30, a cantora Juliara Gingher se apresenta. Às 23h, sobe ao palco o cantor Tiee. À 1h da manhã, a apresentação será de Arthur Pimenta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO DIA 16 DE MAIO (SÁBADO):

7h30 – Hasteamento de bandeiras

Câmara Municipal

7h45 – Hasteamento de bandeiras

Sede do Executivo Municipal

8h – Hasteamento de bandeiras

Praça Doutor Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão)

9h – Desfile Cívico Escolar

Centro da cidade

19h – Finais do 41º Fest Verão

Arena montada na Praia do Centro

Programação de shows – Praça Agenor Santos (Praça da Matriz)

20h – DJ Wanderson XR

20h30 – Show com Juliara Gingher

23h – Show com Tiee

01h – Show com Arthur Pimenta