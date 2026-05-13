São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia preparou uma programação para o aniversário de 409 anos do município, no próximo sábado (16). As atividades incluem hasteamento de bandeiras, desfile cívico escolar, partidas de beach soccer e apresentações musicais.
A programação começa às 7h30 com o hasteamento de bandeiras na Câmara Municipal. Em seguida, às 7h45, a cerimônia ocorre na sede da Prefeitura. Às 8h, o ato será realizado no monumento histórico de fundação da cidade, na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, conhecida como Praça do Canhão. Às 9h, será realizado o Desfile Cívico Escolar, com saída da Praça Hermógenes Freire da Costa até a Praça Agenor Santos.
Às 19h, estão previstas as partidas finais do 41º Fest Verão, na arena montada na Praia do Centro. Na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), a programação musical terá início às 20h com apresentação do DJ Wanderson XR. Às 20h30, a cantora Juliara Gingher se apresenta. Às 23h, sobe ao palco o cantor Tiee. À 1h da manhã, a apresentação será de Arthur Pimenta.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO DIA 16 DE MAIO (SÁBADO):
7h30 – Hasteamento de bandeiras Câmara Municipal
7h45 – Hasteamento de bandeiras Sede do Executivo Municipal
8h – Hasteamento de bandeiras Praça Doutor Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão)
9h – Desfile Cívico Escolar Centro da cidade
19h – Finais do 41º Fest Verão Arena montada na Praia do Centro
Programação de shows – Praça Agenor Santos (Praça da Matriz)
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