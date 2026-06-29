Veículo clonado descobertoFoto: Reprodução
PRF de folga desconfia de carro em estacionamento de supermercado e descobre veículo roubado em São Pedro da Aldeia
Automóvel era clonado e havia sido roubado em Minas Gerais; motorista foi levado para a delegacia
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Eduardo Paes dá o tom da pré-campanha e acena à Região dos Lagos
Em entrevista exclusiva, pré-candidato ao Governo do Estado falou sobre turismo, segurança, meio ambiente, infraestrutura e pregou parceria com os prefeitos
Daniela Soares leva Araruama ao centro do debate ambiental no Rio
Prefeita apresentou projetos da administração, destacou a recuperação e a importância da Laguna de Araruama e defendeu planejamento diante do crescimento da Região dos Lagos
Serginho se pronuncia sobre ameaças a Miguel cobra resposta rápida da polícia
Prefeito pede identificação dos autores e vice-prefeito diz que não recuará após denunciar intimidações contra ele e a esposa
Vice-prefeito de Cabo Frio afirma ter sido ameaçado de morte e expõe tensão política
Miguel Alencar afirma que episódios ultrapassaram o debate político e envolveram a família
Serginho acelera entregas e amplia rede de atenção básica em Cabo Frio
Com quatro inaugurações na mesma semana, prefeito de Cabo Frio aposta na reestruturação da saúde e na ampliação dos serviços preventivos
Secretaria de Saúde reabre cadastro para protetores de animais em São Pedro da Aldeia
A data limite é até 14 de agosto. Atualização dos dados vai permitir identificar quem são os protetores em atividade, conhecer melhor as demandas e ampliar a construção de políticas públicas da causa animal
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