Veículo clonado descoberto - Foto: Reprodução

Veículo clonado descobertoFoto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 10:42

Um policial rodoviário federal (PRF) que estava de folga ajudou a recuperar um carro roubado na tarde desta quinta-feira (26), em São Pedro da Aldeia. O veículo foi encontrado no estacionamento de um supermercado, no bairro Fluminense, onde o motorista trabalhava.

Segundo informações, o agente percebeu características que levantaram suspeitas sobre o automóvel e decidiu realizar consultas nos sistemas de identificação veicular. A verificação apontou que um carro com as mesmas características e identificação visual circulava normalmente na cidade de Ubá, em Minas Gerais, indicando que o veículo encontrado em São Pedro da Aldeia era clonado.

Diante da suspeita, o policial acionou equipes da Polícia Militar, que fizeram a abordagem do motorista ainda no estacionamento do supermercado.

Durante a inspeção, os agentes constataram que o automóvel era, na verdade, um veículo roubado em Minas Gerais no ano de 2024 e que circulava com identificação adulterada.

O motorista e o carro foram encaminhados para a delegacia de São Pedro da Aldeia, onde o caso foi registrado e será investigado. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias em que o veículo estava em posse do condutor e a possível participação dele no esquema de clonagem.