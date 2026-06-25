Momento de adoção em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução
Secretaria de Saúde reabre cadastro para protetores de animais em São Pedro da Aldeia
A data limite é até 14 de agosto. Atualização dos dados vai permitir identificar quem são os protetores em atividade, conhecer melhor as demandas e ampliar a construção de políticas públicas da causa animal
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A data limite é até 14 de agosto. Atualização dos dados vai permitir identificar quem são os protetores em atividade, conhecer melhor as demandas e ampliar a construção de políticas públicas da causa animal
Daniela Soares inaugura melhorias em escola e rebate críticas nas redes sociais
"A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar", disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais
Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
Homem é morto a tiros em São Pedro da Aldeia nesta segunda-feira (22)
Crime aconteceu na Rua do Fogo, próximo a um posto de saúde; vítima foi atingida por vários disparos e morreu no local
Homem morre ao tentar atravessar RJ-140 e ser atingido por carro em São Pedro da Aldeia
Acidente aconteceu na noite deste domingo (21), no Campo Redondo, a poucos metros de uma passarela existente na rodovia
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