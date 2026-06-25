Momento de adoção em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Momento de adoção em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 25/06/2026 12:03

A secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia reabriu o cadastro destinado aos protetores de animais que atuam no município. A iniciativa é voltada para pessoas físicas maiores de 18 anos e entidades protetoras residentes e atuantes na cidade, com trabalho voltado especificamente para cães e gatos. O cadastro deve ser feito até o dia 14 de agosto, no formulário disponível online (clique aqui).

A atualização dos dados vai permitir ao município identificar quem são os protetores em atividade, conhecer melhor as demandas enfrentadas por esse público e ampliar a construção de políticas públicas mais eficazes para a causa animal.

Com as informações coletadas, será possível planejar e aperfeiçoar iniciativas voltadas ao bem-estar animal, facilitando o acesso a programas como castração, vacinação e outros cuidados essenciais para cães e gatos. A proposta é fortalecer a rede de proteção animal e garantir mais eficiência às ações desenvolvidas no município.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que o preenchimento do formulário corresponde a uma etapa do cadastramento e que a efetivação da inscrição dependerá da apresentação dos documentos exigidos, que serão solicitados posteriormente por meio de chamamento oficial.

Os protetores que já realizaram cadastro anteriormente não precisam preencher o formulário novamente. Nesses casos, a orientação é procurar a Secretaria de Saúde para atualizar os dados cadastrais. Nestes casos, basta procurar a Secretaria para atualizar os dados cadastrais.

