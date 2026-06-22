Vítima foi atingida por vários disparos e morreu no localPortal RC24h
Homem é morto a tiros em São Pedro da Aldeia nesta segunda-feira (22)
Crime aconteceu na Rua do Fogo, próximo a um posto de saúde; vítima foi atingida por vários disparos e morreu no local
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Homem morre ao tentar atravessar RJ-140 e ser atingido por carro em São Pedro da Aldeia
Acidente aconteceu na noite deste domingo (21), no Campo Redondo, a poucos metros de uma passarela existente na rodovia
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Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
Homem é morto a tiros no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia
Moradores relatam mais de cinco disparos durante a madrugada na Rua Eunice Fernandes; caso gerou tensão na comunidade
Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
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