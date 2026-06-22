Vítima foi atingida por vários disparos e morreu no local - Portal RC24h

Vítima foi atingida por vários disparos e morreu no localPortal RC24h

Publicado 22/06/2026 18:08

São Pedro da Aldeia - Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira (22), no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu nas proximidades de um posto de saúde da região e mobilizou equipes da polícia.

Segundo informações iniciais, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo enquanto circulava pela localidade. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. O corpo será removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de IML de Cabo Frio.

A ocorrência será registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) que ficará responsável pela investigação.

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. Ninguém foi preso.