Crime acontecceu por volta de 00h30 - Portal Rc24h

Crime acontecceu por volta de 00h30Portal Rc24h

Publicado 19/06/2026 17:41

São Pedro da Aldeia - Um homem foi morto a tiros na Rua Eunice Fernandes, no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, na madrugada desta sexta-feira (19). A ocorrência foi informada por moradores, que relataram ter ouvido mais de cinco disparos e afirmaram que, após o ataque, a área ficou em silêncio e com clima de medo.

Segundo relatos, o crime aconteceu por volta de 00h30, quando a movimentação na via era baixa. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima nem sobre a autoria dos disparos.

Moradores afirmam que a região enfrenta problemas recorrentes de iluminação pública, com trechos há meses no escuro, o que, segundo eles, aumenta a sensação de insegurança. Ainda de acordo com esses relatos, a falta de manutenção em postes e a ausência de rondas frequentes seriam fatores que contribuem para a vulnerabilidade do bairro.

Após o crime, a Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e iniciar os primeiros levantamentos. A área foi isolada para preservação de vestígios e coleta de informações.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar a motivação e identificar os responsáveis pelo homicídio. Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação de prisões relacionadas ao crime.