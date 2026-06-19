Crime acontecceu por volta de 00h30Portal Rc24h
Homem é morto a tiros no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia
Moradores relatam mais de cinco disparos durante a madrugada na Rua Eunice Fernandes; caso gerou tensão na comunidade
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Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
Caravana Nossa Gente chega a Macaé para fortalecer o diálogo, a escuta e a valorização das culturas tradicionais
Lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participam do encontro
Sonho do IFRJ em Araruama ganha força após novo passo de Daniela Soares junto ao MEC
Após reuniões em Brasília, prefeita envia carta de compromisso ao MEC e formaliza o interesse do município para implantação da unidade
Marcelo Magno anuncia início dos pagamentos do PIPE em julho
Programa garante incentivo mensal para estudantes da rede municipal de Arraial do Cabo e prevê bônus para alunos aprovados. Beneficiários também receberão os valores retroativos de março, abril e maio
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